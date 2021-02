Tragedia alla "Madonnina", 27enne si toglie la vita

Tragedia del male di vivere nel pomeriggio di oggi, 18 febbraio, al presidio dell'Ulss 2 de "La Madonnina" di via Castellana a Treviso. Un 27enne di Ponzano Veneto, S.S., si è tolto la vita lanciandosi nel vuoto da una scala anticendio presente nel retro della struttura. A trovare il corpo esanime del giovane, in una pozza di sangue, è stata una donna che ha subito lanciato l'allarme al personale medico presente in guardiola che però non ha potuto far nulla per salvare la vita al 28enne, deceduto sul colpo. Sul posto sono comunque subito intervenute le volanti della polizia che ora indagano sull'episodio.