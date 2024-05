Precipita dal terzo piano, ricoverato in gravi condizioni al Ca' Foncello

E' precipitato dal terzo piano di una palazzina di strada del Mozzato a Treviso, in cui vive. L'episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, 30 maggio, intorno alle 14. L'uomo, di circa 60 anni, per cause in corso di accertamento, è caduto da un'altezza di una decina di metri e ha riportato, nell'impatto con il suolo del cortile, gravi lesioni. Per i soccorsi sono intervenuti medico e infermieri del Suem 118 che hanno trasportato d'urgenza il ferito al pronto soccorso del Ca' Foncello. Sull'episodio indaga ora la polizia: una volante è giunta sul luogo in cui si è verificato l'episodio per svolgere gli accertamenti del caso.