Controllato in via Lungosile Mattei con in tasca un cutter, 19enne denunciato

E' stato controllato sabato scorso dai carabinieri, in via Lungosile Mattei a Treviso, ed è stato trovato con un cutter della lunghezza complessiva di più di 20 cm di cui quasi 10 di lama. A finire nei guai un 19enne che non ha saputo spiegare il motivo per cui aveva l'arma con sè: oltre al sequestro del taglierino è scattata anche una denuncia per possesso ingiustificato di armi. Il sospetto è che l'arma potesse essere utilizzata per mettere a segno aggressioni o per altri episodi di microcriminalità, purtroppo frequenti nella ultime settimane.

Nel corso del fine settimana i carabinieri hanno eseguito controlli anti-spaccio sia nel capoluogo della Marca che in provincia. A Treviso in particolare è stato denunciato un 49enne, controllato da una pattuglia in viale della Repubblica alla guida di autovettura. Dopo una perquisizione personale e veicolare, l'uomo è stato trovato in possesso di circa 13 grammi di hashish, un bilancino di precisione, un coltello a serramanico della lunghezza di quasi 20 cm e della somma di denaro di circa 4.600 euro in banconote di vario taglio, forse frutto dell'attività di spaccio.

A Cornuda denunciato un 21enne e segnalato alla Prefettura per uso personale un coetaneo del primo. I due giovani, fermati in auto a seguito di controllo alla circolazione stradale, sono stati trovati in possesso di circa 40 grammi di hashish, 2 di marijuana e un bilancino di precisione. Nella notte a Oderzo una pattuglia di militari dell’Arma che ha controllato sabato notte un 19enne della zona, ha rinvenuto e sequestrato quasi 50 grammi di hashish suddivisi in dosi: a carico del giovane è scattata la denuncia per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.