Auto viaggia contromano per chilometri, terrore in tangenziale

Un'auto che viaggiava, a tutta velocità, contromano, rischiando di provocare incidenti con le altre vetture che erano in transito. L'episodio è avvenuto nella mattinata di ieri, 9 gennaio, nel tratto dell'arteria compreso tra Silea e Paese, all'altezza dello svincolo con la Noalese. Alcuni degli automobilisti in transito hanno lanciato l'allarme alla polizia locale di Treviso. Le pattuglie dei vigili si sono messi sulle tracce dell'auto "pirata" ma le ricerche non hanno avuto esito: nel frattempo l'auto è riuscita a lasciare la tangenziale. Nelle prossime ore, visionando le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, si dovrebbe arrivare all'identificazione dell'automobilista che rischia una sanzione pesante e la sospensione della patente. Alcuni dei passanti che si sono trovati a tu per tu con l'auto contromano hanno scattato foto e girato video che sono circolati su WhatsApp. Fortunatamente non si sono veriticati incidenti stradali.