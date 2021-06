Camion perde il carico, traffico bloccato sulla tangenziale

Traffico in tilt lungo la tangenziale di Treviso, nel pomeriggio di oggi, lunedì 14 giugno, poco dopo le 15.45, a causa di un incidente che ha riguardato un trasporto eccezionale che stava viaggiando in direzione di Olmi. Un grosso manufatto di metallo, un enorme pistone d'acciaio di 45 tonnellate, caricato a bordo di un camion, è caduto dal mezzo finendo per distruggere guard rail e alcuni pannelli fonoassorbenti. L'incidente è avvenuto allo svincolo di Lanzago. Fortunatamente nessun ferito: nessuna auto stava sopraggiungendo al momento della perdita del carico. Si parlerebbe altrimenti di un bilancio quasi certamente tragico.

Sul posto sono intervenute tre squadre della polizia locale di Treviso e alcuni mezzi dei vigili del fuoco. Le gru dei pompieri non sono però in grado di sollevare il manufatto. Particolarmente complesse le operazioni di recupero del manufatto (sono dovute intervenire altre due gru) e di ripristino del guard rail. Il traffico ha subito pesanti ripercussioni, con inevitabili lunghe code. Non chiare le cause dell'incidente. Si ipotizza che il carico, guidato da un 56enne, non fosse assicurato a dovere al camion o che questo viaggiasse a velocità eccessiva. Il mezzo proveniente da Vimercate avrebbe dovuto raggiungere il porto di Trieste e da li la Grecia.