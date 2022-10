Pusher incastrato da telecamere e dal fiuto del cane Luke: arrestato dalla polizia

E' stato immortalato dalle telecamere di videosorveglianza mentre stava spacciando una dose di droga ad un cliente nel centro storico di Treviso. Grazie alla prontezza degli agenti della centrale operativa della Questura è stato possibile arrestare un pusher, subito bloccato dai poliziotti delle volanti. L'intervento dell'unità cinofila della polizia locale, Luke, ha poi portato a ritrovare anche il nascondiglio delle dosi.

L'episodio risale al pomeriggio dello scorso 12 ottobre. Inviati sul luogo dell'incontro tra spacciatore e cliente dalla centrale operativa, gli agenti delle volanti hanno intercettato entrambi, ritrovando rispettivamente nelle loro tasche alcune banconote e una dose di hashish. Intervenuto in ausilio anche l’operatore a quattro zampe Luke che dopo una rapida perlustrazione della zona, ha ritrovato altre dosi di sostanza stupefacente, proprio nel luogo in cui le telecamere avevano ripreso il venditore “armeggiare” con fare sospetto.

L’uomo, ventiquattrenne già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato in flagranza e, giudicato con rito direttissimo, ha patteggiato la pena di 8 mesi di reclusione. Trovandosi non in regola con il permesso di soggiorno, lo straniero è stato preso in carico dall’Ufficio Immigrazione e accompagnato al centro per il reinpatrio di Gorizia per la sua definitiva espulsione dal territorio nazionale.