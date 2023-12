Tenta di rapinare un prostituta ma viene bloccato con la spray urticante: arrestato

Sembrava un cliente come un altro: ma quando è salito in casa per consumare un rapporto sessuale ha tentato di rapinarla. Ma la "bella di notte", una albanese 30enne, ha reagito prontamente e a colpi di spray al peperoncino ha bloccato il balordo, che poi è stato arrestato da carabinieri per tentata rapina aggravata.

Il fatto è successo nella notte di giovedì 7 dicembre. Come riporta la Tribuna di Treviso la prostituta dell'Est sarebbe solita attirare i clienti sulla Pontebbana per poi spostarsi con loro nel suo appartamento, distante poche decine di metri dalla sua postazione sulla Strada Statale 13. Erano da poco passate le 3 della notte quando la donna sarebbe salita nella sua abitazione con uno straniero di mezz'età dopo aver pattuito prestazione sessuale e prezzo. Ma una volta chiusa la porta la sgradita sorpresa: il cliente infatti si è rivelato un rapinatore. Mentre lei si stava spogliando, lui l'ha presa per il collo e l'ha minacciata. «Dammi tutto l'incasso della serata», gli ha ordinato.

Non si sa se l'uomo, che la sovrastava fisicamente, fosse in possesso di un coltello. Di sicuro, non poteva immaginare la reazione della prostituta albanese che a quel punto ha finto di guardare dentro alla borsa per dare all'uomo l'incasso della serata e ha preso la spray. Tra le urla di dolore del rapinatore che ha anche aggredito la lucciola e quelle d'aiuto lanciate dalla donna i vicini hanno lanciato immediatamente a lanciare l'allarme alle forze dell'ordine.

Il loro tempestivo intervento ha permesso di bloccare il rapinatore che è stato poi portato in caserma. La donna, invece, è stata accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso da dove è stata dimessa da li a qualche ora con un certificato medico che attesta una prognosi di una decina di giorni per le botte e contusioni rimediate durante l'aggressione del rapinatore nel suo appartamento.