Aggredisce la barista ma non riesce a rubare i soldi dalla cassa: 52enne denunciato

Tentata rapina al bar Civico 19 di via Castello d'Amore giovedì scorso, 9 maggio. Un 52enne italiano ha fatto irruzione nel locale minacciando la barista per farsi consegnare i soldi lasciati in cassa. Al rifiuto della dipendente, il ladro ha cercato di rubare direttamente i contanti dal fondo cassa, senza però riuscirci e venendo bloccato dalla barista che, nel frattempo, ha dato l'allarme alla polizia.

Prima dell'arrivo degli agenti della Questura però, il 52enne è riuscito a fuggire aggredendo la donna. La sua fuga è comunque durata poco: gli uomini delle Volanti sono riusciti a identificare il fuggitivo già gravato da precedenti penali per reati contro la persona e il patrimonio. Riconosciuto in foto anche dalla barista, il 52enne è stato denunciato all'autorità giudiziaria per tentata rapina.