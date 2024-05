Tentata violenza sessuale in centro, 52enne assolto per problemi psichici

Prosciolto perché, al tempo dei fatti, era totalmente incapace di intendere e volere. Si è conclusa così oggi, 9 maggio, la vicenda del 52enne di Treviso che, l'11 luglio del 2022, avrebbe tentato una aggressione a sfondo sessuale nei confronti di una ragazza 24enne in Riviera Margherita a Treviso. L'uomo è anche considerato il cosiddetto "piromane della Pescheria", ritenuto il responsabile degli incendi al ristorante Kimeia e agli esterni della casa di uno dei fratelli titolari dell'Osteria "Muscoli's", entrambi in piazza S. Parisio a Treviso. I giudici hanno deciso di prorogare di un altro anno la misura di sicurezza della libertà vigilata, che il 52enne sta trascorrendo in cura a Villa Napoleon.

Nell'estate di due anni fa avrebbe bloccato la presunta vittima con la ruota della sua bicicletta. Poi le avrebbe detto «sei bella come Nicole Kidman» e quindi avrebbe cercato di baciarla. Difeso dall'avvocato Antonella Picco il soggetto, affetto da tempo da gravi disturbi psichiatrici, nel frattempo ha ricevuto altre notifiche di denunce ricevute, tutte relative al periodo in cui aveva smesso di prendere i farmaci che il centro di salute mentale gli aveva prescritto perché, a suo dire, gli creavano dei fastidi allo stomaco. Tra queste querele una riguarda il furto di un pacchetto di caramelle da un tabacchino e un'altra è stata presentata per una lite scoppiata all'interno di un supermercato. Per questo l'uomo è stato raggiunto da un secondo provvedimento restrittivo della libertà personale emesso sempre per la durata di un anno.