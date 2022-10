Tentata violenza ad una ragazza, piromane della Pescheria a giudizio immediato

Sarà il prossimo dicembre il processo con giudizio immediato del 50enne accusato di tentata violenza sessuale ai danni di una 32enne e accaduta in Riviera a Treviso lo scorso 18 luglio. Nei confronti dell'uomo, indagato anche dei roghi in Pescheria ai danni della casa di uno dei gestori dell'osteria "Muscoli's" e del ristorante Kimeia di Piazza San Parisio, il pubblico ministero Barbara Sabattini si era opposta alla richiesta di esame psichiatrico condotto in incidente probatorio presentata dal difensore del 50enne, l'avvocato Antonella Picco, mentre il gip Marco Biagetti non aveva dato il semaforo verde alla perizia in quanto le cartelle cliniche dell'uomo - dieci, tutte relative a ricoveri in psichiatria al Ca' Foncello di cui l'ultima é del 2021 - non sarebbero state sufficientemente recenti.

Di tutt'altro avviso era stato invece il gup Angelo Mascolo, chiamato ad esprimersi sul rinvio a giudizio dell'uomo (attualmente recluso a Belluno) chiesto per il possesso di una pistola con relativi proiettili e alcune bombe a meno ritrovate nel 2020 nel garage di casa sua e che ha sospeso l'udienza preliminare conferendo l'incarico ad uno specialista che esamini lo stato di salute mentale del 50enne.



La sera del 18 luglio l'indagato aveva bloccato con la ruota anteriore della bicicletta la presunta vittima, dicendole "sei bella come Nicole Kidman". Ma l'aspetto trasandato dell'uomo e quel suo fare "strano" l'avevano oltremodo spaventata. Così, quando in preda ad uno dei suoi deliri le aveva rubato la bicicletta con cui aveva cominciato a girare nei paraggi, la donna lo ha inseguito e fatto catturare dai carabinieri per poi sporgere denuncia per tentata violenza sessuale.