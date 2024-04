Tenta un furto in casa ma nel condomino vive un poliziotto: ladro a processo

Stava entrando in un appartamento ma la sua "cattiva stella" ha fatto modo che del furto si sia reso contro un vicino di casa che, guarda caso, è anche un ispettore di Polizia, in servizio presso l'ufficio personale della Questura di Treviso. L'uomo, un georgiano di 56 anni (difeso dall'avvocato Salvatore Ciaciafara) di fatto senza fissa dimora, si è presentato oggi 26 aprile di fronte al giudice Umberto Donà per sostenere il processo per direttissima a suo carico. Dopo che nei suoi confronti è stato disposto il divieto di dimora in Veneto il procedimento è stato rinviato al prossimo 13 giugno.

Giovedi 25 aprile il 56enne era riuscito ad introdursi nel vano scale di un complesso condominiale in via Verga a Treviso e aveva raggiunto il quinto piano dove aveva preso di mira un appartamento che si trova al quinto piano dello stabile. L'uomo stava scassinando la porta d'ingresso dell'abitazione quando un condomino, probabilmente attirato dai rumori, si era accorto di quello che stava succedendo. Si trattava non solo di un vicino di casa ma anche di un ispettore di Polizia che è intervenuto prontamente riuscendo ad impedire il "colpo" e a bloccare il georgiano in attesa dell'arrivo delle Forze dell'Ordine. Secondo la ricostruzione dei fatti il ladro si sarebbe nascosto non appena accortosi di essere stato scoperto e in attesa che l'ispettore se ne andasse. La prontezza di spirito del poliziotto ha permesso la cattura del malvivente. Il 56enne è stato trovato in possesso di svariati oggetti da scasso; la porta dell'appartamento presentava segni del tentativo di effrazione ma non era stata ancora aperta.