Investita da un furgone e sbalzata in acqua, il cuore di Giulia Mauri si è fermato per sempre

È spirata nella notte tra lunedì 3 e martedì 4 giugno Giulia Mauri, la 38enne rimasta vittima di una tragico incidente stradale lungo Viale Della Repubblica, all'altezza dell'incrocio con via Pisa, ieri intorno alle 13. Troppo gravi sono state le lesioni su tutto il corpo: a sera tardi, dopo un pomeriggio passato a lottare tra le vita e la morte, il suo cuore si è fermato per sempre. Ora nei confronti del suo investitore, un autista della ditta Site, multinazionale che si occupa di infastrutture e reti, la Procura della Repubblica di Treviso ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di reato di omicidio stradale. Sul corpo di Giulia è stata disposta l'autopsia.

Secondo le ricostrizioni la 38enne stava andando a trovare i genitori per pranzare tutti insieme. La mamma Paola e il papà Renato abitano poco lontano dal luogo della tragedia, che si trova all'altezza del ponticello sul Botteniga, a circa 100 metri dall'agenzia di pratiche automobilistiche Gobbo. Mancavano neppure una 50ina di metri dall'arrivo quando il furgone ha cominciato a sbandare. Poi, apparentemente senza rallentare, ha piegato a destra andando ad infilarsi lungo la pista ciclabile dove era Giulia, passando tra un albero e un paletto. Lo schianto è stato terribile: il mezzo guidato dal 24enne ha centrato in pieno la donna, sollevandola da terra e facendola sbattere contro il lunotto della cabina di guida. Poi ha terminato la sua folle corsa in acqua, sul Botteniga, schiacciando la Mauri. La 38enne è stata soccorsa da alcuni passanti che le hanno tenuto la testa fuori dall'acqua e le hanno praticato il messaggio cardiaco.

La madre di Giulia è arrivata sul posto poco dopo il sinistro. «Cos’è successo qui, sto chiamando mia figlia al telefono ma non risponde, doveva venire da noi» ha detto ad uno dei primi soccorritori. Poi l'hanno chiamata per dirle di andare in ospedale. A quel punto è quasi svenuta. Giulia Mauri lavorava come impiegata presso uno studio di commercialisti. Era fidanzata con Mauro Bernardi, giunto due ore dopo sul luogo dell'incidente dove ha appreso che Giulia la compagna era già all'ospedale in condizioni disperate. Il sindaco di Treviso, Mario Conte, ha commentato la notizia con queste parole: «Abbiamo pregato e sperato per lei. A nome di tutta la comunità trevigiana porgo le mie più sentite condoglianze alla famiglia».