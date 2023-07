Toni del Spin, il ladro ripreso vuole fare causa per violazione della privacy

Il sindaco Mario Conte commenta gli ultimi sviluppi sulla vicenda del ladro seriale nei ristoranti del centro di Treviso e di Paese. «Rubare non è una professione, se è davvero stato lui dovrebbe solo pensare a scusarsi»

«Una situazione a dir poco paradossale». Con queste parole il sindaco di Treviso, Mario Conte, ha commentato gli ultimi sviluppi sulla vicenda del ladro seriale di ristoranti, fermato nei giorni scorsi dai carabinieri di Treviso. Il 27enne, presunto autore dei furti da Toni del Spin, Osteria Contemporanea (entrambi a Treviso) e Osteria Rossetto a Paese, sarebbe intenzionato a fare causa al titolare di Toni del Spin per aver fatto circolare le immagini delle videocamere di sorveglianza che lo riprendevano intento a rubare nel celebre locale del centro storico. Quelle immagini, secondo il ladro, sarebbero un danno di immagine e una violazione della privacy nei suoi confronti.

Il commento del sindaco

Mario Conte continua: «Fare i ladri non può essere considerata una libera professione da tutelare. Se si viene beccati poi, penso che sarebbe opportuno scusarsi con i titolari dei locali derubati invece di rivolgersi a un avvocato per tutelare la propria immagine. Ora lasciamo che le forze dell'ordine completino le loro indagini ma se sarà confermato che ad agire è stato proprio lui, lo invito a scusarsi quanto prima e a restituire quanto sottratto, invece di pensare a intraprendere cause legali»