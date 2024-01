Il ritorno dei vandali no vax, imbrattata la facciata della primaria "Toniolo"

Sono tornati a colpire. Armati di vernice rossa, pennello, forse alcune bombolette, questa volta probabilmente muniti di scala per raggiungere le parti più in alto delle pareti. Questa volta i vandali no vax, i cui animi sono stati forse rinfocolati dai recenti appelli alla vaccinazione, hanno preso di mira la facciata dalla scuola primaria "Toniolo" di Santa Bona a Treviso che è stata deturpata con scritte chiaramente riconducibili al movimento antivaccinale. La firma? La solita: una V racchiusa in un cerchio. Il blitz stavolta è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì e sull'episodio indagano ora le forze dell'ordine, allertate dal personale scolastico che stamattina, lunedì 15 gennaio, si è trovato di fronte al gesto vandalico. I danni ammontano ad alcune migliaia di euro ma saranno quantificati quasi certamente nelle prossime ore. Non è la prima volta che quella zona della città è bersagliata dai no vax: nel periodo "caldo" della prima campagna vaccinale anti-covid era la regola trovare scritte sulle pareti esterne dello stadio di Monigo ma anche all'esterno di altri istituti scolastici come il Palladio, il Mazzotti o il Da Vinci. A finire nel mirino era stato anche il sindaco Mario Conte ed il presidente del Veneto, Luca Zaia, per le loro posizioni sulla vaccinazione per contrastare il coronavirus.