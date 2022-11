Accusato dei roghi in Pescheria e di una tentata violenza sessuale, 50enne sarebbe totalmente incapace

Totalmente incapace di intendere e di volere. Sarebbe questo l'esito finale della consulenza, affidata al dottor Alberto Kirn , sull'uomo accusato dei due roghi, tra il maggio e il luglio scorsi, accesi in Piazza San Parisio in centro a Treviso e della tentata violenza sessuale ai danni di una giovane del capoluogo, avvenuto lo scorso 11 luglio in Riviera. La perizia era stata ordinata dal giudice per l'udienza preliminare Angelo Mascolo, relativamente ad un procedimento, per fatti risalenti al 2020, che vedono l'uomo accusato della detenzione di una pistola, dei proiettili e di due granate che erano state ritrovate nel garage di casa sua, a poche centinaia di metri dai luoghi dei due tentati incendi, il primo alla casa di uno dei titolari dell'osteria "Muscoli's" e il secondo ai danni del ristorante "Kimeia".

L'uomo, un 50enne, sarebbe affetto da una sindrome "ottocentesca" (parlerebbe da solo e infastidirebbe le persone) ma sarebbero stati i suoi problemi all'apparato digerente a scatenare la follia che l'ha portato prima ad accendere i due fuochi e poi a rendersi protagonista della tentata violenza. Operato allo stomaco di recente, il 50enne sarebbe stato solito assumere un gastroprotettore per ridurre i dolori che gli provocavano i farmaci che gli venivano dati dal centro di salute mentale e che avrebbero permesso di stabilizzare le sua condizioni di malato mentale, documentate da una decina di cartelle cliniche relativi a ricoveri in psichiatria avvenuti dal 2004 a oggi. Ma, all'inizio dell'estate scorsa, aveva finito il gastroprotettore e il medico che glielo prescriveva sarebbe stato in ferie. Così l'uomo avrebbe deciso di sospendere anche i farmaci per la salute mentale. Senza sarebbe andato incontro ad un "crash" che lo ha portato, nel giro di due mesi e mezzo, a compiere ben tre reati.

Ora si attende il giudizio del gup che, sulla base della perizia psichiatrica, potrebbe dichiarare la non punibilità. Una sentenza questa che riguardarebbe non soltanto il procedimento per la detenzione di armi ed espolsivi ma che potrebbe essere fatta valere anche in quelli relativi agli incendi e soprattutto alla tentata violenza sessuale. Intanto l'uomo si trova ancora recluso nel carcere di Belluno ed è sottoposto al divieto di dimora nel Comune di Treviso.