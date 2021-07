Sequestrati 31mila litri di benzina: era spacciato per solvente

Indagine della Guardia di Finanza di Treviso. Sulla carta la merce doveva essere trasportata dall'Austria alla Spagna: in realtà il carburante sarebbe rimasto in Italia ad alimentare un traffico che avrebbe consentito di evadere, in questo caso, oltre 22.000 euro di accise

Un autoarticolato che trasportava, almeno sulla carta, del solvente, dall'Austria alla Spagna, passando per l'Italia (attraverso il valico di Tarvisio). In realtà a bordo del mezzo c'erano circa 31.100 litri di benzina, destinata forse al mercato nero italiano: il viaggio verso il sud della penisola iberica era puramente fittizio e serviva ad evadere la legge sulle accise. Il mezzo è stato intercettato al casello autostradale di Preganziol e sequestrato dai finanzieri del comando provinciale di Treviso.

Alla domanda circa la merce trasportata, l’origine e la destinazione del viaggio, il conducente polacco, mostrando particolare nervosismo, ha fornito risposte evasive, affermando di non sapere cosa trasportasse e che era diretto nella zona di Valencia, dove avrebbe consegnato il prodotto a una società di lavorazioni metallurgiche, pur non avendo con sé alcun documento commerciale che supportasse le sue risposte. A insospettire ulteriormente i finanzieri trevigiani circa la regolarità del trasporto è stata la rilevante distanza che il mezzo avrebbe dovuto compiere per raggiungere la destinazione finale: circa 2.500 km per la sola tratta diandata, il che rendeva l’operazione del tutto illogica, sia per il tempo impiegato che per i costi.

In realtà il carico, con ogni probabilità, non sarebbe mai arrivato in Spagna, destinazione questa spesso utilizzata quale copertura, ma, come già emerso nel corso delle operazioni “Giallo Oro” e “Olio Extra”, recentemente concluse dai finanzieri del Comando Provinciale di Treviso, era destinato ad essere contrabbandato in Italia, secondo un diffuso meccanismo di frode che avrebbe consentito di evadere, in questo caso, oltre 22.000 euro di accise. Le analisi hanno confermato che si trattava di benzina e, pertanto, il carico è stato sequestrato e l’autista denunciato per contrabbando.