Abbassa i pantaloni ad un ragazzino e tenta un rapporto sessuale, processo ad una transessuale

Avrebbe approfittato di un ragazzo di 16 anni a cui aveva chiesto aiuto per sistemare la bicicletta che si era rotta, abbassandogli i pantaloni e provando ad avere un rapporto sessuale orale. Queste sono le accuse di cui deve rispondere una trans peruviana, finita a processo con la gravissima accusa di violenza sessuale su minore. «Non è vero - risponde piccata - è lui che si è slacciato i pantaloni ed è fuggito via dopo che l'ho respinto».

La storia si sarebbe svolta la notte del 13 aprile del 2020 in un comune dell'hinterland di Treviso. Erano circa le 23 quando la trans, che ha 45 anni, si sarebbe fermata a bordo strada con la bici "in panne". E' allora che avrebbe chiesto al ragazzo, che passava da quelle parti per caso, se potesse aiutarla. Il minore avrebbe cominciato a trafficare sul velocipede quando la 45enne gli avrebbe indicato un posto meno esposto agli sguardi delle macchine che passavano e lì, mentre il 16enne continuanva ad operare sulle bicicletta, con una mossa repentina gli avrebbe calato i pantaloni e provato ad effettuare una fellatio. A quel punto il ragazzo, sconcertato ma soprattutto spaventatissimo, sarebbe corso via. Una volta tornata a casa avrebbe raccontato l'accaduto al padre che è corso dai carabinieri a sporgere denuncia.

Il trans (difeso dall'avvocato Paolo Nieri), che è stato identificato poprio grazie a quella vecchia bicicletta, respinge ogni accusa e, come si dice, rivolta la frittata. «Sono io ad essere stata insidiata - spiega - è lui ad aver provato ad avere un rapporto con me. Una volta respinto avrà pensato che fosse mia intenzione denunciarlo ed è per questo che al padre avrebbe raccontato una versione dimetralmente opposta dei fatti».