"Pirata" investe tre ragazzi alle Fiere di S. Luca, preso dopo mezz'ora

Si tratta di una Fiat 500 che non risulterebbe rubata. L'incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte all'altezza dell'incrocio tra via Callalta e via Sant’Osvaldo. Uno dei giovani, tutti ricoverati al Ca' Foncello di Treviso, aveva il bacino fratturato ed un brutta emorragia interna per cui è stato operato. Attualmente si trova in prognosi riservata.