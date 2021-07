Allarme in tribunale, uomo minaccia di farlo saltare in aria

L'episodio in mattinata all'interno del palazzo di giustizia di via Verdi a Treviso. Intervenuti i carabinieri, polizia, polizia locale e infermieri del Suem 118. La persona coinvolta si era legato al portone

Allarme nella prima mattinata di oggi, 7 luglio, all'interno del tribunale di Treviso, in via Verdi. Un uomo, residente nel montebellunese, avrebbe minacciato di far saltare in aria il palazzo di giustizia con un fantomatico ordigno. Intervenuti sul posto Suem 118, polizia, polizia locale e carabinieri. La persona coinvolta, Massimo Baggio, 54enne di Resana, si è legato al portone con una borsa che si ipotizza dovrebbe contenere il fantomatico ordigno. Intervenuti come mediatori il comandante provinciale dell'Arma, Gianfilippo Magro, e il Questore, Vito Montaruli.