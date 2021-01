Scappa dal tribunale, scatta la caccia all'uomo: arrestato dai carabinieri

Al termine dell'udienza di convalida del fermo il giudice del tribunale di Treviso aveva disposto nei suoi confronti il trasferimento in carcere. Lui, un tunisino di 32 anni, S.R., senza fissa dimora, si è ribellato a questo provvedimento e ha dato vita ad una fuga rocambolesca: ha tirato un calcio ad una sedia, si è aperto un varco tra i militari presenti ed è fuggito via attraverso una porta anti-panico. Inseguito dai carabinieri, dopo aver saltato diversi muretti di abitazioni private, è stato intercettato mezz'oretta mentre cercava di nascondersi sul retro di un'abitazione.

Per il 32enne, ora arrestato, si sono aperte le porte del carcere di Treviso. Giovedì pomeriggio, poco dopo le 16.30, si era reso protagonista di un furto, degenerato in rapina, presso il negozio "Eurocasa". L'uomo aveva trafugato vari capi abbigliamento per un valore di circa 200 euro, ed è stato sorpreso ed inseguito da un dipendente del negozio, un cittadino cinese di Spresiano. Il 32enne ha malmenato il commesso che ha cercato di braccarlo. Il tunisino è nuovamente fuggito ma è stato poi bloccato da una pattuglia dei carabinieri di Spresiano che si trovava nei paraggi. La refurtiva è stata subito recuperata e restituita al negozio.