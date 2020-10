«Sei troppo occidentale, ti uccido», 40enne finisce a processo

Troppo occidentale, troppo desiderosa di emancipazione. E lui, rimasto ancorato alla mentalità del proprio paese d'origine, non riusciva ad accettarlo. E così tra il maggio e l'ottobre dello scorso anno le tensioni all'interno della coppia, composta da due immigrati di origine sudanese, è sfociata in violenza. Fino al giorno in cui, dopo avere minacciato di ucciderla e usare dell'acido per sfregiarla, avrebbe tentato di violentarla armato di un coltello. L'uomo, 40enne, è finito a processo con l'accusa di maltrattamenti e violenza sessuale. La donna, 35enne, si è costituita come parte civile, difesa dall'avvocato Ilaria Pempinella.

La storia si sviluppa a Treviso, dove i due vivono da tempo. Lei si è subito ambientata, integrandosi bene nel tessuto sociale. Una vita "normale" da cui ha imparato quali sono i paletti che un maschio deve rispettare. La coppia vive momenti di fortissima tensione, con lei che reclama maggiore libertà e un comportamento da parte di lui decisamente più rispettoso. Ma il 40enne non ne vuole sentire parlare.

Nel maggio del 2019 le discussioni diventano accese fino a diventare vera e propria violenza: in un paio di occasioni, si legge nelle denuncia, l'avrebbe stretta al collo come se volesse strozzarla, l'avrebbe fatta dormire in macchina, dandole della poco di buono e l'avrebbe presa a schiaffi. Ma la donna non si fa intimidire: decide di lasciarlo e allora lui minaccia persino di sfregiarle il viso con dell'acido. Poi avrebbe afferrato un coltello e le avrebbe detto: «Ti uccido».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A metà ottobre il fatto che porta la donna a presentare denuncia: armato di un coltello da cucina il 40enne avrebbe di obbligarla ad avere un rapporto sessuale, costringendola in bagno. Dove però la 35enne è riuscita con un calcio a disarmare l'uomo e a chiamare le forze dell'ordine.