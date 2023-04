Trovata una ordigno sulle Mura nel giorno di marcato, si tratterebbe di un residuato bellico

Una bomba, probabilente un residuato bellico (ieri era il 79esimo anniversario del bombardamento della città da parte delle forze aree anglo-americane) è stato rinvenuto quest'oggi, 8 aprile, a Treviso. La scoperta è stata fatta nella zona di Varco Manzoni, sulle mura, durante il giorno del mercato settimanale, particolarmente affollato data la giornata della vigilia di Pasqua. Sul posto sono intervenuti gli artificieri dei carabinieri che hanno rinvenuto l'ordigno, quasi certamente sparato da un pezzo di artiglieria italiano, risultato però inerte e non pericoloso in quanto sprovvisto di corona e spoletta. La "bomba", lunga circa 30 centimetri, sarebbe stata rinvenuta da un passante sullo sponda del Botteniga: probabilmente è venuta alla luce per effetto dei lavori in corso su quel tratto e la diminuizione del livello del fiume.