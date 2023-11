Speranze finite: Giulia Cecchettin è morta

Speranze finite: il corpo rinvenuto oggi 18 novembre in un canalone lungo la strada turistica Pian delle More che dal lago di Barcis arriva fin verso Piancavallo, in provincia di Pordenone, è di Giulia Cecchettin, la ventiduenne di cui non si avevano più notizie da una settimana. E' stata gettata nel lago probabilmente già priva di vita. Il tentativo di occultare il cadavere non ha dato però gli esiti sperati dall'assassino e nelle prime ore della mattinata i sommozzatori dei vigili del fuoco l'hanno rinvenuto nel fondale.

Caccia al killer

Prosegue senza sosta nel frattempo la caccia all'ex fidanzato di Giulia, Filippo Turetta, indiziato unico dell'omicidio della studentessa di Vigonov o che proprio giovedì doveva coronare il traguardo della laurea, ma che invece non ha fatto in tempo a discutere la tesi. La famiglia di Giulia è in viaggio verso Pordenone per il riconoscimento della salma. Il dolore è enorme e sta coinvolgendo l'intera opinione pubblica. Non si spiega infatti ancora quale movente perverso possa aver spinto un giovane di belle speranze a spezzare i sogni e le aspettative di una donna che lui stesso diceva di amare.