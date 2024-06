Finto funzionario del Comune chiede rimborsi agli asili paritari: «Attenti alla truffa»

Buongiorno, sono un funzionario del comune di Treviso. La chiamo per chiederle di restituire una parte dei contributi che vi sono stati erogati per sbaglio. Mi raccomando, faccia presto, perché ne va del posto di lavoro chi ha commesso l’errore.

Questa la telefonata che le segreterie di alcune scuole dell’infanzia paritarie del capoluogo hanno ricevuto mercoledì mattina, 5 giugno. Si trattava di un tentativo di truffa telefonica ai danni degli asili paritari di Treviso: Cristo Re di Selvana, San Liberale, Fra’ Claudio, Benedetto XV di Sant’Antonino e Sacro Cuore di Pezzan di Carbonera. Informati dalle segreterie, i parroci gestori (don Matteo Volpato, don Paolo Giacomazzo, don Paolo Pigozzo, don Roberto Maccatrozzo e don Luca Vialetto) hanno provveduto subito a denunciare l’accaduto alla polizia. Del fatto è stato informato anche il Comune di Treviso. Uno degli addetti che hanno ricevuto la telefonata stamane ha fornito agli agenti il numero di telefono in entrata.

Non è la prima volta che ignoti, spacciandosi per funzionari comunali, telefonano alle segreterie delle scuole dell’infanzia paritarie per chiedere il rimborso di parte dei contributi ricevuti dal Comune. Tanto che la Fism di Treviso, allarmata, ha provveduto ad inviare a tutti i gestori delle scuole associate una comunicazione per metterle in allerta. «Nel raccomandarvi la massima attenzione al riguardo, vi ricordiamo che in caso di errore nel riparto dei fondi (in quanto assegnati ma non spettanti), la comunicazione per la loro restituzione verrà effettuata dagli Enti preposti (Comuni, Regione, Miur) formalmente via PEC e non certo telefonicamente. A questo proposito i gestori che eventualmente ricevessero tali PEC sono invitati a trasmetterle alla scrivente FISM. Le scuole che riceveranno telefonate con tentativi di truffa sono invitate altresì a contattare le forze dell’ordine e a sporgere formale denuncia, tramite il legale rappresentante» si legge nella nota firmata dalla presidente Simonetta Rubinato.