Messaggio-truffa su WhatApp, trevigiana salvata dagli agenti delle volanti

Ha ricevuto sul proprio smartphone un messaggio inquietante, da un numero sconosciuto, di quello che sosteneva essere suo figlio: chiedeva 1000 euro per essere liberato e si trovava in una caserma dei carabinieri, non meglio precisata, in stato di arresto. A cadere in questa classica truffa è stata una 63enne trevigiana, madre appunto di un uomo che lavora e si trova fuori provincia: qualcuno che conosceva questi elementi ha pensato bene di architettare questo raggiro. Nel messaggio era poi indicata una prepagata su cui versare il denaro per la finta liberazione. A mandare in fumo la truffa ci ha pensato la polizia: una pattuglia delle volanti ha incrociato, nel centro di Treviso, la donna che aveva poco prima prelevato la somma da versare. Gli agenti, sentito il racconto della 63enne, hanno subito capito che si trattava di una frode e hanno invitato la donna a non accreditare nulla. E' bastato un rapido controllo e qualche telefonata per chiarire che il figlio della trevigiana non era mai stato arrestato e che qualcuno aveva tentato di sostituirsi a lui. «Va lanciato un monito ai cittadini» dicono dalla Questura «a fare attenzione perchè questa purtroppo è una modallità di truffa molto utilizzata e fa purtroppo leva sulle emozioni e sullo stato d'animo di una madre, giustamente preoccupata per la sorte del proprio figlio».