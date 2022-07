Vendeva vacanze-truffa, arrestato dalla polizia: si nascondeva a Treviso

Un cinquantenne di origini norvegesi, G.A., è stato arrestato nei giorni scorsi dalla polizia di Treviso. L'uomo alloggiava in un albergo della città e a suo carico pendeva un mandato di arresto europeo emesso dalla magistratura spagnola. L'uomo deve scontare una pena di 7 anni e sei mesi per una serie di frodi messe a segno nel paese iberico e risalenti al 2010: lo scandinavo avrebbe in particolare venduto dei viaggi-truffa, con pressi vantaggiosi, per i tifosi che volevano seguire i mondiali di calcio che in quell'anno si sono svolti in Sudafrica. Lo straniero si trova attualmente in carcere a Santa Bona, a disposizione della corte di appello di Venezia, in attesa dell'estradizione e la consegna alle autorità spagnole.