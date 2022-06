«C'è una perdita dalle tubature»: finti tecnici svaligiano le case degli anziani

Torna il triste fenomeno delle truffe ai danni degli anziani. Tra le 12 e le 13 di ieri, 28 giugno, presso le abitazioni di un 86enne di San Biagio di Callalta e di una 78enne di Villorba, in provincia di Treviso, si sono presentati tre finti addetti al controllo di acqua e gas che hanno sostenuto che vi fossero delle perdite dalle tubature, sono riusciti a convincere i due anziani a permettere l'accesso nelle rispettive abitazioni da cui hanno trafugato monili in oro e denaro, approfittando di un momento di distrazione delle vittime, per poi allontanarsi facendo perdere le proprie tracce. Indagini sono in corso da parte dei Carabinieri della Compagnia di Treviso. Danni in fase di quantificazione. L'appello dell'Arma ai più fragili è sempre il medesimo: «Fate attenzione e non fate entrare nessuno sconosciuto in casa»