Aiuta l'amica vittima di una truffa on line ma viene raggirata anche lei

E' intervenuta per soccorrere un'amica, una trevigiana di 20 anni vittima di una truffa on line, ma è stata a sua volta vittima dello stesso raggiro. Ad architettare la frode, di cui è rimasta coinvolta anche una 60enne, è stata una 20enne romana che è stata denunciata dai carabinieri della stazione di Spresiano per truffa. La ragazza, durante un’operazione di acquisto di arredi per la casa su una piattaforma on line, ha tratto in inganno la venditrice, la giovane trevigiana, convincendola ad effettuare quattro ricariche su carta prepagata per un importo totale di quasi 1.400 euro. Truffata come detto anche un’amica della vittima, la 62enne che nel tentativo di recuperare l’importo versato dalla conoscente, è stata anche lei indotta ad effettuare tre ulteriori ricariche per l’ammontare di quasi 400 euro. In tutto sono state sei, negli ultimi giorni, le persone denunciate per truffa dai carabinieri del comando Provinciale di Treviso.

In particolare, i carabinieri di Montebelluna hanno deferito in stato di libertà tre bresciani per truffa in concorso, una 31enne, il suo convivente 38enne, ed un 47enne che mediante artifizi e raggiri inducevano in errore il denunciante, un 47enne trevigiano, facendosi accreditare la somma di 150 euro sul loro conto corrente per l’acquisto di attrezzi sportivi posti in vendita su una piattaforma on line, mai ricevuti.

I militari dell’Arma di Castelfranco Veneto hanno deferito in stato di libertà per due episodi di presunte truffe, un 49enne originario di Bolzano che nell’ambito della trattativa per la compravendita di due smartphone, ha ricevuto 200 e di 400 euro dai due acquirenti, un 32enne operaio del luogo e da un 22enne del veneziano, omettendo poi la consegna dei cellulari.

A Riese Pio X i carabinieri hanno denunciato una 44enne romana che nell’ambito della trattativa per la vendita on line di un’utilitaria, si faceva versare la somma di 900 Euro dall’acquirente, una 23enne del luogo, per poi rendersi irreperibile.