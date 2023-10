Dilagano le truffe on line nella Marca, 6 denunciati in pochi giorni

Ben sei denunciati dai carabinieri per truffe on line messe a segno nella Marca: continuano dunque a ripetersi, con una frequenza sempre più preoccupante, questo tipo di raggiri che fruttano spesso a chi le architetta anche sonne di svariate migliaia di euro. Non è il caso di un 60enne toscano che si è fatto accreditare una somma di 300 euro sul proprio conto corrente per l'acquisto, al costo di 300 euro, di un box per ricovero attrezzi. A cadere vittima di un'inserzione truffaldina è stato un 52enne di Montebelluna che si è subito rivolto ai carabinieri dato che il venditore, poi denunciato, era sparito nel nulla. Con il pretesto di trattare la vendita online di una tuta da moto un operaio 36enne di Castelfranco Veneto è stato invece convinto a versare ad una coppia di romani, 37anni lei e 46 lui, circa 1100 euro. La classica truffa "inversa" risale al luglio scorso ed è stata scoperta dai carabinieri di Istrana che dopo la denuncia della vittima hanno denunciato gli autori. Stessa sorta anche per un un 23enne di origini marocchine, segnalato alla Procura dai carabinieri di Vedelago: nella trattativa di acquisto di un mobile ha raggirato una 45enne, convincendola a versargli 700 euro. Infine un'altra coppia di presunti truffatori sono stati smascherata dai militari dell’Arma a Pieve del Grappa: un 50enne ed una 53enne che si sono finti dipendenti di una compagnia assicurativa hanno ingannato un 63enne da Possagno convincendolo telefonicamente a versare loro 240 euro per il pagamento di una polizza ovviamente inesistente.