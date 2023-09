Allarme truffe on line nella Marca. Mette in vendita un mobile, i truffatori le spillano 2000 euro

E' ancora allarme truffe on line nella Marca, soprattutto quelle "inverse", con i venditori che mettono in vendita on line oggetti e che vengono agganciati e ingannati da truffatori senza scrupoli che li portano a fare versamenti spesso attraverso i postamat, guidandoli al telefono in una procedura che porta ad accreditare denaro anzichè riceverlo come dovrebbe essere. Nei giorni scorsi sono state numerose le indagini condotte dai carabinieri con una raffica di denunce. Ecco alcuni casi.

Una 54enne di origini laziali è stata denunciata dai carabinieri della stazione di Vedelago che durante una trattativa per l'acquisto di un lampadario, pubblicato su sito internet dalla venditrice, una 43enne della zona, traeva in errore la vittima, inducendola a versare la somma di quasi 800 euro su una propria carta prepagata, per poi rendersi irreperibile. A Mogliano Veneto, a conclusione di attività d’indagine, i carabinieri hanno denunciato per truffa un 31enne ed un 18enne, entrambi residenti a Roma. Nella circostanza una 50enne di Preganziol, dopo aver messo in vendita su una piattaforma on line di annunci economici un mobile per 250 euro, è stata indotta dagli indagati ad effettuare 10 accrediti, per un valore complessivo che ammonta a più di 2.000 euro su quattro carte di credito intestate a loro stessi. Sempre i carabinieri moglianesi hanno denunciato una 31enne fiorentina. Nel frangente una 57enne della zona che aveva posto in vendita su sito on-line un climatizzatore al prezzo di 350 euro, ha indotto la malcapitata ad effettuare tre accrediti, per una somma complessiva di 750 euro, su una postepay intestata all’indagata che si rendeva quindi irreperibile.