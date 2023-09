Appartamento "fantasma" in Puglia, trevigiana truffata: ferie rovinate

Le foto dell'appartamento, nel meraviglioso contesto di porto Cesareo, nel cuore del Salento, avrebbero ingannato chiunque

I carabinieri hanno scoperto una serie di truffe messe a segno di recente nel montebellunese: un 55enne brindisino è stato deferito in stato di libertà a conclusione di indagini scaturite dalla denuncia di una 63enne. L’indagato nel mese di agosto scorso, proponeva su sito internet un appartamento in affitto durante le vacanze, quindi si faceva versare su un proprio conto corrente bancario, dalla parte offesa, una “caparra” di 500 euro per poi rendersi irreperibile.

Denunciato dai militari dell’Arma anche un 58enne che aveva circuito una coppia di trevigiani che avevano messo in vendita su un sito di annunci economici una camera da letto per un importo di 600 euro, inducendola ad effettuare ben 10 accrediti, per un valore complessivo di più di 2.000 euro, su conto corrente postale riconducibile all’indagato. Infine, a seguito di denuncia presentata da un 25enne i carabinieri hanno deferito in stato di libertà per truffa in concorso un 50enne trevigiano ed un 45enne bresciano. I due avevano contattato la parte offesa che aveva posto in vendita on line una turbina per auto, ed ingannandolo si erano fatti accreditare la somma complessiva di 2.250 euro.

"Le principali contromisure suggerite dall’Arma per non rimanere “intrappolati” nella rete sono quelle di raccogliere tutti i dati per essere sicuri della reale identità del venditore e di verificare la reale esistenza del bene" spiegano dal comando provinciale di via Cornarotta "di diffidare da e-mail, ancorché precedute da contatti telefonici, spesso finalizzate al furto di dati personali, di non utilizzare carte di credito in rete in maniera indiscriminata ma di utilizzare strumenti, sovente forniti dagli stessi istituti di credito e postali, che consentano la trasmissione dei dati in tutta sicurezza".