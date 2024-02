Vendono assicurazioni Rca on line: dietro l'affare si nasconde la truffa

Dilagano le truffe "in rete" nella Marca e nelle ultime settimane sono state numerose le indagini, avviate dal comando provinciale dei carabinieri di Treviso, che si sono concluse. A Montebelluna, i militari del locale Comando dell'Arma, a conclusione di indagini scaturite dalla denuncia presentata da un 54enne del luogo, hanno denunciato un 20enne bengalese che nell'ambito della trattativa per la sottoscrizione di una polizza RC auto proposta su sito internet, ha indotto la vittima ad effettuare il versamento della somma complessiva di circa 200 euro su una carta prepagata, per poi rendersi irreperibile. I carabinieri di Paese, attivati dalla denuncia di una 52enne del luogo, hanno individuato un 52enne con precedenti specifici del napoletano che si è presentato quale operatore di una fantomatica società assicurativa on-line, e ha contattato la vittima convincendola a rinnovare ad un prezzo vantaggioso la polizza assicurativa dell'auto. La donna ha eseguito un paio di pagamenti per una somma di circa 550 euro, constatando poi la mancata copertura assicurativa sul proprio veicolo.

Ad Asolo, militari dell'Arma localle hanno denunciato un 29enne del veneziano ed un 31enne vicentino che nell'ambito della trattativa di acquisto di un tavolo tramite Internet, hanno indotto in errore il venditore, un 66enne del posto, circuendolo e facendosi accreditare la somma complessiva di quasi 1.400 euro su carte prepagate. A Pieve del Grappa, denunciato per truffa un 46enne di Alessandria che trattando on-line la vendita di una lampada con una 50enne del luogo, pha ottenuto un bonifico di circa 700 euro senza corrispondere la merce e rendendosi irreperibile.

A Pieve di Soligo è stato denunciato per truffa un 38enne del perugino: in riferimento all'annuncio di vendita di un rimorchio agricolo al prezzo di 2.800 euro pubblicato su un sito di annunci economici, induceva in errore un 46enne di Sernaglia della Battaglia facendosi accreditare la somma di 800 euro come acconto per la vendita del veicolo rendendosi poi irreperibile..

"L'Arma di Treviso" si legge in un comunicato diramato nella giornata di oggi, 6 febbraio "segnala ai cittadini l'importanza di fare attenzione alle proposte particolarmente vantaggiose o alle promesse di denaro o a guadagni facili quali offerte a prezzi stracciati, prestiti stranamente vantaggiosi e proposte sospette: tutte queste potrebbero rivelarsi delletruffe. Va sempre verificata la bontà dell'offerta paragonandola ad offerte simili, cercando informazioni sull'offerente e.... attenzione a chi ha troppa fretta di concludere l'affare".