Finta e-mail con la fattura per un carico di piastrelle, azienda trevigiana truffata

Raffica di frodi on line denunciate ai carabinieri. Dilagano i raggiri attraverso accrediti via Postepay ma non mancano i finti operatori finanziari o le classiche compravendite in cui la merce viene pagata ma non viene mai recapitata