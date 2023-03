Festa dell'8 marzo "alcoliche": ritirata la patente a due automobiliste

Due automobiliste sorprese nelle scorse ore alla guida dai carabinieri impegnati in attività di controllo del territorio nella provincia di Treviso. A Treviso, in via Santa Bona Vecchia una 45enne la notte scorsa è stata riscontrata positiva all'alcoltest con tasso pari a quasi 1 gr/lt, mentre a Casale sul Sile una 41enne controllata alla guida nella serata di ieri è stata riscontrata avere un tasso pari a più di 1.4 gr.lt.. Scattate le inevitabili denunce ed il ritiro delle patenti di guida.

Spaccio, rintracciato e arrestato un 30enne

Arrestato dai carabinieri che l'hanno rintracciato a Vittorio Veneto un 30enne originario della Repubblica Dominicana sul quale pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Treviso, dovendo scontare 4 anni e 5 mesi di reclusione per spaccio di stupefacenti, reato commesso tra le province di Treviso e Udine tra il 2014 e il 2020. Ad espletate formalità di rito lo straniero arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Treviso.

Un 34enne, destinatario di ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Treviso, è stato invece arrestato dai carabinieri di Conegliano. Deve scontare 2 anni e 2 mesi di reclusione per rapina aggravata a persona, in concorso, commessa nel 2015 nel coneglianese. L'arrestato è stato condotto in carcere a Treviso.