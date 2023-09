Ubriaco alla guida, patente ritirata ad un 21enne

Ancora patenti ritirate per abuso di alcolici. Questa volta è toccato ad un romeno 21enne sorpreso dai carabinieri a Treviso, la notte scorsa, mentre era alla guida della macchina in evidente stato di alterazione. A Conegliano invece i militari dell'Arma, a conclusione delle indagini, hanno denunciato un 25enne di origini moldave, residente in città, ritenuto responsabile di un furto di profumi, per un valore di euro 85,00, avvenuto lo scorso 22 agosto all'interno di un esercizio commerciale del luogo.