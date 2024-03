Ubriaco, si piazza in mezzo alla strada e aggredisce i carabinieri

È stato tratto in arresto dai carabinieri di Treviso ieri sera, per resistenza a pubblico ufficiale, un 29enne di origini nigeriane. I militari dell'Arma sono intervenuti verso le 18.30 di ieri, venerdì 23 marzo, in viale IV novembre di Treviso dove lo straniero era stato segnalato in apparente stato di alterazione al centro della carreggiata. Alla vista dei militari l'uomo, sprovvisto di documenti, ha tentato di evitare il controllo reagendo con calci e pugni rendendosi così necessaria la sua immobilizzazione forzata. I militari operanti riportavano fortunatamente solo contusioni mentre l'arrestato rimaneva illeso.