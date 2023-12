Picchia e insulta la figlia minorenne, 41enne condannato a due anni

La Procura aveva chiesto una condanna a 4 anni e 6 mesi di reclusione. Ma il difensore, l'avvocato Andrea Zambon, è riuscito a fare in modo che fosse ridotta di oltre la metà. Sono due anni gli anni che dovrà passare in carcere, secondo i giudici di primo grado, il padre che avrebbe maltrattato la figlia minorenne (che aveva comunque ritirato la denuncia) quando era preda delle crisi da abuso di alcolici. Il legale ha già preannunciato il ricorso in Corte d'Appello.

La storia era accaduta in un comune dell'hinterland trevigiano. Lui, un 41enne con alle spalle vari precedenti, sarebbe stato una persona normale che dopo un matrimonio andato a rotoli, si era rifatto una vita con un nuova compagna da cui aveva avuto anche dei figli. Ma c'era un lato oscuro nell'esistenza di questo 41enne: l'abuso di alcol. Una dipendenza che alla fine avrebbe distrutto anche la seconda famiglia ma soprattutto che l'ha portato a processo.

Quando era in preda alle crisi da abuso si sarebbe chiuso dentro alla sua camera ed avrebbe voluto il massimo silenzio dentro alla casa. E in queste condizioni che la giovane ragazza, nel periodo che sta a cavallo tra il 2019 e il 2023, avrebbe subito i maltrattamenti. «Sei una stupida, una mongoloide» le avrebbe detto il papà, che avrebbe adottato atteggiamenti prevaricatori in modo da renderle la vita familiare particolarmente dolorosa.

«Se non vai a prendermi l'alcol - sarebbe state alcune delle parole rivolte alla ragazza, che quando la vicenda è iniziata era ancora minorenne - ti picchio». Ma le vessazioni non si sarebbero fermate qui: la presunta vittima avrebbe anche ricevuto delle botte, come quando nell'agosto del 2021 sarebbe stata stata vittima di un vero e proprio pestaggio con calci e pugni, che sarebbero continuati nel corso della notte con frustate inferte con un cavo elettrico. O quando, il 6 febbraio del 2023, la giovane avrebbe tentato di uscire dalla porta finestra della sua camera da letto e sarebbe stata raggiunta dall'uomo, che bloccandola con violenza si frapponeva impedendole di mettersi al sicuro fuori dalla stanza. Oramai 18enne la giovane sarebbe stata picchiata anche quando era incinta, sberle così forti che le avrebbero fatto sanguinare il naso.

La Procura aveva chiesto una condanna a 4 anni e 6 mesi di reclusione. Ma il difensore, l'avvocato Andrea Zambon, è riuscito a fare in modo che fosse ridotta di oltre la metà. Sono due anni gli anni che dovrà passare in carcere, secondo i giudici di primo grado, il padre che avrebbe maltrattato la figlia minorenne (che aveva comunque ritirato la denuncia) quando era preda delle crisi da abuso di alcolici. Il legale ha già preannunciato il ricorso in Corte d'Appello.

La storia era accaduta in un comune dell'hinterland trevigiano. Lui, un 41enne con alle spalle vari precedenti, sarebbe stato una persona normale che dopo un matrimonio andato a rotoli, si era rifatto una vita con un nuova compagna da cui aveva avuto anche dei figli. Ma c'era un lato oscuro nell'esistenza di questo 41enne: l'abuso di alcol. Una dipendenza che alla fine avrebbe distrutto anche la seconda famiglia ma soprattutto che l'ha portato a processo.

Quando era in preda alle crisi da abuso si sarebbe chiuso dentro alla sua camera ed avrebbe voluto il massimo silenzio dentro alla casa. E in queste condizioni che la giovane ragazza, nel periodo che sta a cavallo tra il 2019 e il febbraio del 2023, avrebbe subito i maltrattamenti. «Sei una stupida, una mongoloide» le avrebbe detto il papà, che avrebbe adottato atteggiamenti prevaricatori in modo da renderle la vita familiare particolarmente dolorosa.

«Se non vai a prendermi l'alcol - sarebbe state alcune delle parole rivolte alla ragazza, che quando la vicenda è iniziata era ancora minorenne - ti picchio». Ma le vessazioni non si sarebbero fermate qui: la presunta vittima avrebbe anche ricevuto delle botte, come quando nell'agosto del 2021 sarebbe stata stata vittima di un vero e proprio pestaggio con calci e pugni, che sarebbero continuati nel corso della notte con frustate inferte con un cavo elettrico. O quando, il 6 febbraio del 2023, la giovane avrebbe tentato di uscire dalla porta finestra della sua camera da letto e sarebbe stata raggiunta dall'uomo, che bloccandola con violenza si frapponeva impedendole di mettersi al sicuro fuori dalla stanza. Oramai 18enne la giovane sarebbe stata picchiata anche quando era incinta, sberle così forti che le avrebbero fatto sanguinare il naso.