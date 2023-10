Ubriaco in piazza Borsa importuna i passanti, intervengono i carabinieri

Barcollava, biascicava parole incomprensibili e avvicinava i passanti, importunandoli. Era completamente ubriaco un 31enne di origini ghanesi, ma residente da anni in un Comune dell'hinterland di Treviso, che ieri sera, 10 ottobre, intorno alle 18 circa, è stato visto da molti cittadini mentre si stava aggirando nella zona di piazza Borsa, alterato da qualche bicchiere di troppo. Lo straniero è stato bloccato da alcuni carabinieri che si trovavano a presidio della zona, con la stazione mobile dell'Arma. L'uomo è stato denunciato per ubriachezza molesta e sarà sanzionato con una multa salata. Nei suoi confronti potrebbero essere prese altre misure come il daspo urbano o il foglio di via dalla città di Treviso.

Furto in negozio, ladre incastrate dalle telecamere

Nei giorni scorsi i carabinieri di Mogliano Veneto sono riuscite a identificare e denunciare una 49enne e una 17enne per un un furto messo a segno nei primi giorni di ottobre all'interno del negozio "Semenzato" di Mogliano. Le due donne, residenti nel veneziano e con vari precedenti alle spalle, hanno trafugato una somma di 800 euro in capi d'abbigliamento che in occasione del furto le ladre avevano indossato sotto i propri abiti. Ad incastrarle sono state le telecamere di videosorveglianza.