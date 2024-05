Spedizione punitiva da Treviso a Udine per vendicarsi degli insulti via social

Uno scambio di insulti via social, come troppo spesso ormai succede tra i giovani in questo momento storico. Sarebbe questo il motivo che ha spinto il 15enne di origine kosovara a muoversi da Treviso per raggiungere Udine e cercare il coetaneo poi ferito gravemente a coltellate, sabato 18 maggio. La polizia sta procedendo alla ricostruzione della dinamica dei fatti e, dopo aver identificato alcuni dei responsabili della rissa aggravata che si è svolta a pochi passi da piazza Giacomo Matteotti, il salotto buono udinese, è risalita anche alle prime motivazioni all'origine di quella che sembra essere stata una vera e propria spedizione punitiva.

Il 15enne, ospite di una struttura di accoglienza per minori stranieri non accompagnati, sarebbe dunque partito da Treviso, città nella quale stava rientrando sabato sera quando è stato fermato dalla polizia proprio all'interno della stazione ferroviaria di Udine. Dal Veneto era arrivato per incontrare alcuni conoscenti e affrontare un altro adolescente con cui, secondo la ricostruzione degli inquirenti, avrebbe avuto scambi di messaggi sui social. Una volta a Udine, il giovane kosovaro si sarebbe messo alla ricerca del "rivale", un 16enne di origine albanese: l'incontro è poi avvenuto in vicolo Brovedan, passaggio di collegamento tra la centralissima piazza e via Zanon. Qui si è accesa la rissa, al termine della quale il 16enne è rimasto ferito gravemente all'addome (si trova ancora ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Terapia intensiva dell'ospedale di Udine) mentre un altro ragazzo è stato colpito a un braccio, in maniera più lieve, da un altro fendente. Il giovane di origine kosovara sarà chiamato a rispondere di lesioni, nel frattempo la polizia, a oggi, ha denunciato in tutto sette minori per l'ipotesi di rissa aggravata.