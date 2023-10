Tenta di frodare noto penalista, sentenza esemplare per il "re delle truffe"

Avevano "sequestrato" la cassetta della posta del notissimo penalista Francesco Murgia, sostituendo il nome dello studio con quello di alcune improbabili società. Stefano Ramunni, il "re" delle truffe (noto soprattutto per i servizi che lo hanno riguardato trasmessi dal programma Mediaset "Striscia La Notizia") e il suo complice, Giovanni Chiaramonte, tra il settembre del 2017 e il gennaio del 2018 avrebbero trasformato la provincia di Treviso nel loro terreno di caccia, prima del rocambolesco arresto avvenuto il 2 marzo del 2018 a Vedelago. I due, attualmente in carcere e finiti a processo per falso, sostituzione di persona, indebito utilizzo di carte di credito falsificate, sottrazione di corrispondenza e furto, hanno rimediato oggi, 12 ottobre, una pesante sentenza: il giudice Alberto Fraccalvieri li ha infatti condannati a 5 anni e e 6 mesi (per Ramunni) e 4 anni (Chiaramonte), con l'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni e una provisionale alle parti civili di 3 mila euro. Il risarcimento del danno sarà stabilito da un procedimento civile.

A Francesco Murgia il 59enne Ramunni e il 30enne Chiaramonte (già condannati sempre a Treviso rispettivamente a 5 e 3 anni di reclusione per truffa) sarebbero arrivati quasi casualmente. Per mettere a segno i loro colpi, per lo più truffe ai danni di banche, assicurazioni, società finanziarie e compagnie telefoniche, i due - che nel frattempo avevano temporaneamente stabilito la loro base nella Marca - avrebbero utilizzato come indirizzo fittizio quello della palazzina, in Piazza dei Signori, in cui si trova lo studio dell'avvocato, "intestandosi" la cassetta della posta relativa a uno degli uffici del penalista, mettendo le mani anche sulla corrispondenza del legale, che non sarebbe stato però vittima di truffe se non di un tentativo raffazzonato di ottenere il codice della sua carta di credito.

«Sono venuto a conoscenza dei fatti solo nel marzo del 2018 - ha spiegato il penalista - quando ho ricevuto la visita di alcuni agenti di Polizia che mi hanno informato di aver trovato lettere e altre documenti intestati a me e allo studio durante una perquisizione a Ramunni». Si trattava in particolare di un estratto conto di carta di credito i cui dati avrebbero potuto fornire ai truffatori seriali informazioni per tentare di clonare anche l'identità dell'avvocato. Grazie a questo tipo di documenti e persino buste paga taroccate, Ramunni e Chiaramonte avevano aperto una serie di conti correnti, ottenendo tessere bancomat da alcune banche, avevano effettuato un passaggio di proprietà di una macchina imbrogliando la titolare di una agenzia di pratiche automobilistiche di Spresiano e persino a farsi dare i duplicati dei documenti fiscali di altri due soggetti.