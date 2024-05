Viene in vacanza a Treviso, turista arrestata su mandato di arresto europeo

Da un albergo del centro storico di Treviso, dove stava trascorrendo qualche giorno di vacanza, ad una cella del carcere della Giudecca di Venezia. E' la singolare vicenda che ha visto come protagonista una turista greca di 38 anni che lo scorso 5 maggio è stata raggiunta in hotel dalle volanti della polizia che hanno dovuto arrestarla applicando un mandato di arresto europeo: deve infatti scontare sette anni di carcere per sottrazione e sequestro di minore. La vicenda che la riguarda risale al 2020 quando viveva con quello che era il suo compagno a Cipro: approfittando di un allontanamento dell'uomo, per un viaggio, la 38enne fuggì con il loro figlio che aveva all'epoca tre anni. Per quell'episodio la giustizia cipriota aveva fatto il suo corso, arrivando dunque alla condanna, divenuta definitiva. La donna ora potrebbe essere estradata già nei prossimi giorni.

Nei giorni scorsi l'ufficio immigrazione della Questura di Treviso ha provveduto anche all'espulsione di un cittadino marocchino di 24 anni, irregolare sul territorio della Marca e giunto in Italia nel 2022, entrando attraverso la frontiera di Ventimiglia. Il giovanissimo, nell'arco di due anni, è stato più volte denunciato dagli agenti del Commissariato di Conegliano, coordinati dal dirigente Vincenzo Zonno, per furti, reati contro la persona, ricettazione e per una rapina ai danni di un minore di alcuni mesi fa che gli era costata una condanna dal tribunale ad un anno e otto mesi di carcere. Gli episodi di cui si è reso protagonista sono avvenuti soprattutto tra Pieve e Farra di Soligo, Comuni per cui aveva il "foglio di via" obbligatorio emesso dalla Questura di Treviso.