Vandalizzate colonnine per il pagamento del parcheggio, a Treviso spunta "Parkman"

La colonnina per la sosta di piazza Duomo a Treviso devastata e altri tre dispositivi ko nei pressi della biblioteca comunale all'ex Gil e nei pressi dell'ex provincia. Ignoti (anche se non si esclude il blitz di una sola persona) hanno infranto lo schermo a cristalli liquidi del dispositivo, forse con un corpo contundente o una pietra, spargendo della schiuma sulla tastiera e sulla fessura per inserire tessere e monete. C'è un misterioso vandalo, già soprannominato "Parkman" (sulla scorta di altri presunti supererei come l'arcinoto Fleximan, il vendicatore degli autovelox, e il meno celebrato "Dossoman"), dietro il raid avvenuto in centro storico e su cui indagano ora le forze dell'ordine, in particolare la polizia locale. Al setaccio saranno passate le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in città: nei filmati potrebbero già esserci rivelazioni importanti circa la natura del gesto che per ora non ha rivendicazione. Molti i cittadini che in mattinata non sono riusciti a pagare il parcheggio dalla colonnina di piazza Duomo e sono stati costretti a raggiungerne altre per eseguire l'operazione; un disagio non indifferente per chi si reca in città per lavoro. La società che gestisce la sosta è già al lavoro per avviare il ripristino e le riparazioni del caso.