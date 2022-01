Studente morto nell'ultimo giorno di lavoro, blitz dei vandali al Sant'Artemio

Blitz dei vandali, nella notte tra lunedì e martedì, presso la sede della provincia di Treviso, al Sant'Artemio. Ignoti hanno scritto, usando una bomboletta spray di vernice rossa, le seguenti parole: "Lorenzo. 18 anni. Morto di scuola". Oltre alla scritta la parete esterna è stata imbrattata con altre chiazze di vernice dello stesso colore. Il riferimento dell'autore della scritta è evidentemente alla triste vicenda dello studente Lorenzo Parelli, morto lo scorso 21 gennaio nello stabilimento di carpenteria metallica di Lauzacco della Burimec, durante quello che avrebbe dovuto essere il suo ultimo giorno di stage. Sulla vicenda la Procura di Udine ha aperto un fascicolo d'inchiesta per omicidio colposo.

«Lorenzo ha perso la vita a soli 18 anni durante uno stage in azienda -ha scritto sulla sua pagina Facebook l'imprenditore ed esponente di Fratelli d'Italia, Luigi Susin- Il dolore è forte, commovente. Mi immedesimo in qui genitori che hanno perso un figlio giovane, la loro speranza, il futuro. Ma ciò che è accaduto al Sant'Artemio, sede della Provincia di Treviso, non ha nulla a che vedere con lo strazio, la sciagura capitata a questa famiglia. Chi ha insudiciato i muri degli edifici sporcandoli di vernice non ha ricordato il giovane scomparso nei migliori dei modi, anzi ne ha approfittato per un momento di visibilità. Questo è un atto vile, blasfemo della memoria di un ragazzo, cruento e irrispettoso del dolore della famiglia. Mi stringo ai famigliari e agli amici di Lorenzo e spero che oltre alla giustizia, che dovrà chiarire le vicende su quanto accaduto al diciottenne, vengano perseguiti gli autori di un gesto così deprecabile».