Imbrattano pensilina del bus, i vandali alla polizia: «E' arte». Denunciati

«Voi non potete capire, questa è arte»: questo il tenore della risposta che un gruppo di giovani writer avrebbe dato agli agenti di una pattuglia delle volanti della polizia che chiedevano loro conto di una loro presunta "opera" e sui motivi. L'episodio risale a qualche sera fa quando, verso le 22, un residente in viale 4 novembre a Treviso ha segnalato al 113 che quattro ragazzi stavano imbrattando con alcune bombolette spray, tracciando scritte incomprensibili e altri disegni di dubbio gusto, una pensilina e alcuni contatori del gas nei pressi del civico 17, non distante dal sottopasso ferroviario. Gli autori del raid vandalico, dopo il maldestro tentativo di spacciarla per arte, sono stati identificati e denunciati per imbrattamento aggravato e saranno sanzionati dal Comune. A finire nei guai due ragazzi e due ragazze, tutti tra i 21 e i 23 anni e residenti nelle province di Treviso, Venezia e Belluno.