Ubriaca piomba nel parcheggio, rischia di falciare due donne e una bimba

Completamente ubriaca, ha perso il controllo della sua auto, una station wagon, che è piombata nel piccolo parcheggio tra porta San Tomaso e Varco Manzoni e dopo aver urtato un altro veicolo in sosta, ha rischiato di falciare due donne e una bambina, figlia di una di loro, sotto lo sguardo atterrito del padre della piccola. La vettura, guidata da una 40enne di origini moldave, ha finito la sua corsa contro la staccionata, distruggendola, in bilico tra il posteggio e le fosse delle mura cittadine. L'automobilista, come scopriranno gli agenti della polizia locale di Treviso che sono intervenuti sul posto, era al volante alticcia, con un tasso alcolemico di oltre 1,5 gr/l, accertato dall'etilometro. Nei confronti della donna è scattato il ritiro della patente, una denuncia per guida in stato di ebrezza ma non il sequestro del veicolo che risultava intestato ad un parente.

Quando l'auto ha svoltato dalla circonvallazione del Put al parcheggio, mamma, papà, figlioletta, cagnolino e un'amica di famiglia, stavano passeggiando per raggiungere l'area di partenza della "Treviso in rosa". La prontezza della donna che si trovava con la famigliola trevigiana è stata decisiva per evitare che la bimba venisse investita. La polizia locale, subito allertata, è giunta sul luogo dell'incidente nell'arco di pochi minuti.

«Ha rischiato di fare una strage perché un'amica della mia compagna ha levato mia figlia» ci rivela infatti il padre «le ha schivate di 20 centimetri e comunque ha fatto ancora in tempo a prendere il cane.. stanno tutti bene... la rabbia è tanta ma alla fine non posso neanche fare denuncia... resta il trauma alle ragazze ed alla bambina... ma i vigili sono stati meravigliosi e professionali...».