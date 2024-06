Cerca di vendere un I-phone "tarocco", fermata dalla polizia in centro

Nel pomeriggio di venerdì gli agenti delle volanti della Questura di Treviso hanno denunciato una cittadina straniera di 27 anni, sorpresa mentre stava tentando di vendere un I-Phone contraffatto in pieno centro cittadino. Il fatto è stato segnalato al contingente di Strade Sicure dell’Esercito da alcuni passanti, che riferivano di una giovane donna che in via Roma ha avvicinato più persone provando ad imbastire la trattativa per la vendita di uno smartphone.

Da qui l’immediato intervento di un equipaggio della polizia, che riusciva ad intercettare la ventisettenne, che recava ancora con sé il presunto I-Phone. Si trattava, in realtà, di un smartphone contraffatto, che di conseguenza veniva sequestrato, mentre la donna veniva denunciata all’Autorità Giudiziaria per commercio di prodotti con segni falsi.