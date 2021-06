Pioppo finisce su un'abitazione, intervengono i vigili del fuoco

L'episodio nel pomeriggio a Treviso in via Ugo Foscolo. La pianta è di circa 18 metri di altezza

Un pioppo pericolante, di un'altezza di circa 18 metri, si è letteralmente appoggiato ad un'abitazione. L'episodio è avvenuto in via Ugo Foscolo a Treviso e ha portato, poco dopo le 13, all'intervento dei vigili del fuoco. I pompieri hanno rimosso la pianta, con disagi fortunatamente limitati. Fortunatamente l'albero è finito addossandosi all'edificio e non sulla vicina strada.