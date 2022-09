Saracinesche e muri imbrattati da un writer in centro, telecamere al setaccio

Raid vandalico nella notte tra martedì e mercoledì nel cuore del centro storico di Treviso, tra il Duomo e Borgo Cavour. Nel mirino sono finite in particolare via Canova, via Riccati e via Panciera: un ancora ignoto writer, con bombolette di vernice spray color argento, ha imbrattato le saracinesche di alcuni negozi e garage e sporcato le pareti dell'ex sede dell'Intendenza di Finanza e della vetrata dell'ex macelleria Stecca. Alcuni tra i proprietari delle aree deturpate si sono rivolti ai carabinieri di Treviso denunciando formalmente l'episodio. Gli investigatori auspicano di riuscire ad identificare il responsabile attraverso i filmati delle telecamere di videosorveglianza. Il sindaco di Treviso, Mario Conte, ha intanto già annunciato che saranno aumentati i controlli in quel quadrante della città.