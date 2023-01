Televisore va in corto a provoca un incendio, un giovane intossicato

Paura nel pomeriggio di oggi, 25 gennaio, in un'abitazione al civico 26 di via Castellana a Treviso per un incendio divampato nell'appartamento al primo piano, a causa del corto circuito di un televisore. I due giovani presenti in casa hanno subito lanciato l'allarme al 115 e utilizzato un estintore per spegnere il rogo. Un ragazzo, M.S., 20 anni, leggermente intossicato, è stato accompagnato dal Suem 118 al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. I vigili del fuoco, intervenuti attorno alle 15.30, hanno avuto rapidamente ragione delle fiamme. A causare il corto circuito potrebbe essere stato il malfunzionamento di una cabina elettrica che serve la zona e che da qualche giorno farebbe registrare alcuni sbalzi dovuti forse ad un guasto. Il piano interessato dal fumo e le fiamme risulta ora inagibile.