Mezzo etto di droghe varie, blitz dei carabinieri nel covo dei pusher

Blitz dei carabinieri nella tarda mattinata di oggi, martedì 17 maggio, presso un casolare abbandonato di via Castellana di Treviso. A finire in manette tre cittadini di origini nigeriane, tutti senza fissa dimora, per concorso in detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I tre, un 27enne, un 24enne e un 32enne, sorpresi dai militari dell'Arma non hanno opposto resistenza, sono stati trovati in possesso, complessivamente, di più di mezzo etto di stupefacente (cocaina, hashish e marijuana) oltre a materiale per il confezionamento delle dosi. La posizione dei fermati, trattenuti presso le caserme dell'Arma trevigiana, è ora al necessario vaglio dell’Autorità Giudiziaria. Sempre presso questo casolare la squadra mobile di Treviso aveva effettuato un controllo in cui erano stati identificati sei cittadini nigeriani, due dei quali irregolari, che alloggiavano nell'edificio.